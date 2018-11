Wall Street : le repli devrait se poursuivre

19/11/2018 | 15:14

La Bourse de New York devrait poursuivre son repli de la semaine passée et débuter sur une note de prudence lundi, première séance d'une semaine qui sera écourtée par la fête de Thanksgiving.



Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats à terme sur les grands indices américains perdent entre 0,5% et 0,7%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Wall Street avait fini sur une note mitigée vendredi, ce qui n'avait pas empêché les principaux indices de céder en moyenne 2% sur l'ensemble de la semaine écoulée.



Une prise de parole de Donald Trump avait provoqué une brève flambée des indices en ouvrant la voie à la conclusion rapide d'un accord commercial avec la Chine, avant que la déception ne finisse par l'emporter face à l'absence de confirmation du côté chinois.



'Cette volatilité renforcée ne pousse pas seulement les investisseurs à la prudence, elle semble littéralement les terrifier, ce qui peut paraître étonnant quand on sait que le Dow Jones ne se situe qu'à 5% de ses plus hauts historiques', relève un stratège.



Le professionnel note toutefois qu'aucun signal baissier n'est susceptible d'apparaître tant que le Dow Jones se maintient au-dessus des 23.500 points.



Les marchés américains seront fermés jeudi et n'ouvriront que pour une séance écourtée vendredi pour le 'Black Friday', journée qui marque le coup d'envoi du shopping de fin d'année.



Symptôme assez inquiétant, les distributeurs américains ont lourdement chuté en Bourse vendredi dernier, à l'image de Target (-1,3%) ou Walmart (-1,8%).



pour le moment, les opérateurs semblent privilégier des valeurs plus 'défensives' issues des secteurs traditionnels comme l'immobilier, la santé et les services collectifs.



Aucune statistique économique ne figure à l'agenda ce lundi.



