Wall Street : le repli reste limité en fin de matinée

20/04/2020 | 16:49

La Bourse de New York a débuté dans le rouge lundi matin, réagissant comme le reste des places mondiales à un nouvel effondrement des cours du pétrole.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones fait néanmoins preuve d'une certaine résistance en ne rétrocédant que 1,5% à 23.883 points, tandis que le Nasdaq limite son repli à 0,1% à 8637,9 points.



Cette première séance de la semaine est marquée par une nouvelle dégringolade du baril de brut léger américain, qui dévisse de plus de 40% à moins de 11 dollars - un véritable krach - alors que les capacités de stockage du pétrole apparaissent désormais complètement saturées.



'La production d'or noir continue d'être très supérieure au niveau actuel de la demande mondiale, qui s'est écroulée depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19', rappelle-t-on chez Wells Fargo Advisors.



Résultat, le baril WTI s'échange désormais à des niveaux inédits depuis mars 1999.



Si la baisse des prix du pétrole constitue une bonne nouvelle pour les ménages comme pour les entreprises consommatrices d'énergie, leur chute met sous pression les places financières car le marché américain du crédit est fortement exposé aux sociétés pétrolières.



Les investisseurs redoutent que le plongeon des cours pétroliers finisse par provoquer, à plus ou moins court terme, une vague de défauts d'entreprise au sein du secteur.



Autre motif de prudence, la saison des résultats trimestriels - appelée à s'accélérer cette semaine avec une centaine de publications de sociétés du S&P 500 - pourrait venir réveiller les inquiétudes ayant trait à l'impact du coronavirus.



Halliburton cède 0,4% après avoir pourtant dévoilé dans la matinée un bénéfice net ajusté de 270 millions de dollars au titre du premier trimestre, soit 31 cents par action, une performance supérieure de sept cents l'estimation moyenne des analystes



Disney cède lui plus de 3%, UBS ayant dégradé à 'neutre' son opinion sur la valeur en perspective d'une activité durablement déprimée de la branche parcs à thème, qu'il ne voit pas reprendre tant qu'un vaccin contre le Covi-19 n'aura pas été développé.



