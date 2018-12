Wall Street : le repli s'accélère après l'affaire Huawei

06/12/2018 | 17:40

Le repli à Wall Street s'accélère, prolongeant sa tendance baissière de l'avant-veille, dans un climat de pessimisme sur les relations sino-américaines et sur la vigueur de la croissance.



Le Dow Jones recule désormais de 2,8% à 24.330 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 2% à 7013 points.



Meng Wanzhou - la directrice financière de l'équipementier télécoms chinois Huawei et fille du fondateur Ren Zhengfei - a été arrêtée au Canada à la demande de Washington pour violation des interdictions d'exportation vers l'Iran.



D'après plusieurs médias, Meng Wanzhou devrait rapidement être extradée vers les Etats-Unis.



Cette arrestation d'une cadre dirigeante emblématique du milieu des affaires chinois fait tache alors que Washington et Pékin viennent de proclamer un 'cessez-le-feu' dans leur bras de fer commercial qui dure depuis des mois.



Parallèlement, des indicateurs d'activité mitigés font douter les investisseurs sur la santé de la croissance aux Etats-Unis, alors que certains observateurs redoutent une entrée en récession en 2019.



Ainsi, le secteur privé américain n'a généré que 179.000 créations d'emplois en novembre, à en croire les données du cabinet de services aux entreprises ADP, là où le consensus visait 200.000 postes.



La productivité non agricole a, elle, augmenté de 2,3% en rythme annualisé au troisième trimestre, mais ce chiffre est parfaitement conforme aux attentes du consensus.



Les marchés ont également pris connaissance de l'ISM des services. Reflétant une accélération de la croissance du secteur non-manufacturier des États-Unis, l'indice de l'Institut for Supply Management s'est établi à 60,7 pour le mois écoulé, contre 60,3 en octobre, alors que le consensus l'attendait en repli à 59,5.



Du côté des valeurs, seul Facebook s'illustre véritablement jeudi, avec des pertes de 2% suite à une dégradation des analystes de Stifel qui décrivent une entreprise 'toujours en crise'.



