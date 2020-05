Wall Street : le retour à la normale semble s'enclencher

06/05/2020 | 15:24

La Bourse de New York devrait débuter en hausse mercredi matin, poursuivant son rebond des deux dernières séances, même si un indicateur désastreux pourrait quelque peu freiner la tendance.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent d'environ 0,6%, annonçant un début de séance en légère hausse.



La tendance à Wall Street est soutenue depuis quelques jours par les anticipations de levée des mesures de confinement dans plusieurs Etats américains, à commencer par la Californie.



Symboliquement, le retour à la normale semble s'enclencher et le géant automobile GM a confirmé ce matin qu'il envisageait une reprise de la production dans ses usines du Michigan dès le 18 mai.



Le biais haussier semble toutefois tempéré mercredi par le chiffre calamiteux des destructions d'emplois dans le secteur privé annoncé par le cabinet privé ADP.



D'après ADP, le secteur privé américain a détruit plus de 20,2 millions emplois au mois d'avril, un nombre à peine inférieur à la prévision moyenne des économistes qui s'établissait à 21 millions.



En dépit de cette envolée historique du chômage, les marchés boursiers sortent l'une de leurs meilleurs performance mensuelles de leur histoire, le S&P 500 s'étant adjugé pas loin de 13% le mois passé.



Malgré ces performances encourageantes, il est toutefois trop tôt pour augmenter considérablement son exposition au risque, préviennent les équipes de Swiss Life Asset Managers.



'Les valorisations suggèrent que les marchés financiers ont une vision assez positive de l'avenir, malgré les incertitudes', fait ainsi valoir José Antonio Blanco, son directeur des investissements pour le compte de clients tiers.



'En d'autres termes, ils ne sont pas préparés à d'éventuels 'newsflows' négatifs', avertit le gérant.



Bon nombre de professionnels s'accordent pourtant à penser que les indicateurs économiques du deuxième trimestre seront bien pires que ceux dévoilés jusqu'ici et que le redémarrage de l'activité économique recèlera bien des chausse-trappes.



