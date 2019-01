Wall Street : le secteur bancaire alourdit la tendance

15/01/2019 | 15:16

Le secteur bancaire devrait tirer Wall Street à la baisse mardi matin suite aux résultats trimestriels plutôt décevants de JPMorgan et Wells Fargo.



Une demi-heure avant l'ouverture, le Dow Jones est attendu en baisse de 0,1%, mais le Nasdaq affiche un gain théorique de 0,4%.



JPMorgan Chase abandonne près de 3% en préouverture après avoir publié un bénéfice trimestriel en hausse, mais nettement inférieur aux attentes.



Wells Fargo - le géant californien du crédit immobilier - cède lui près de 1% après avoir fait état d'une baisse de son bénéfice trimestriel.



Sans surprise, les deux banques ont pâti de la dégringolade des marchés financiers au cours des trois derniers mois de l'année 2018.



Sur le plan macroéconomique, l'indice Empire State de la Fed de New York a chuté pour s'établir à 3,9 en janvier, après 11,5 en décembre, alors que le consensus anticipait au contraire une progression.



Les prix à la production se sont, eux, contractés de 0,2% en décembre, selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne un repli de 0,1%.



Si les marchés d'actions américains avaient su repartir de l'avant depuis le début de l'année, certains stratèges redoutent un nouvel accès de faiblesse au cours des semaines à venir.



'Il est important de surveiller un éventuel enfoncement du seuil des 23.726 points (sur le Dow Jones, NDLR), qui pourrait annoncer une nouvelle séquence haussière', avertit ainsi IG.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.