Wall Street : le sentiment de malaise perdure

24/12/2018 | 13:00

Wall Street devrait poursuivre son repli lundi, sur fond d'inquiétudes concernant un éventuelle prolongation du 'shutdown' décidé par Donald Trump, mais surtout d'un sentiment de malaise tenace chez les investisseurs.



En tout début de matinée, les contrats à terme sur les principaux indices américains perdent entre 2,2% et 3,5%, signe avant-coureur de nouvelles turbulences pour cette séance de Noël.



Des sources gouvernementales ont averti que la paralysie du gouvernement fédéral américain ('shutdown') qui s'est mise en place ce week-end en raison de l'opposition entre Donald Trump et les parlementaires démocrates sur le financement du mur avec le Mexique risquait de se prolonger jusqu'en 2019.



'Il n'a pas que ce bras de fer qui inquiète le marché. On a aussi appris pendant le week-end que Trump avait un temps envisagé de congédier Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale', note un trader.



Autre facteur d'inquiétude, le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin - ancien de Goldman Sachs - a déclaré qu'il avait rencontré les dirigeants des principales banques américaines et que ceux-ci l'avaient assuré que le système financier américain disposait 'd'amples liquidités' pour financer ménages et entreprises.



Mais ce communiqué - aux faux airs de 2008 ou 2009 - semble avoir davantage déstabilisé que rassuré les investisseurs.



Les marchés américains devraient donc poursuivre leur débandade ce lundi, dans la foulée d'une mécanique infernale qui a déjà vu le Nasdaq céder près de 22% depuis ses plus hauts du mois d'août, entérinant l'entrée officielle de l'indice en territoire de 'correction'.



D'après les stratèges, le Dow Jones pourrait bientôt suivre.



'A court terme, le Dow pourrait trouver un peu de soutien dans la zone des 22.180 points, voire des 21.630 points', affirme un autre professionnel. 'Mais il faudra vraiment repasser au-dessus des 23.110 points pour retrouver une dynamique positive', ajoute-t-il.



A noter que la Bourse de New York ne rouvrira que pour une demi-séance ce lundi avant de rouvrir mercredi.



