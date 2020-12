Wall Street : le sentiment de marché alourdi par les stats

La Bourse de New York évolue sans tendance claire mercredi au début d'une séance animée par une salve d'indicateurs économiques, dont une mesure jugée préoccupante de la consommation.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones gagne encore 0,5% à 30.193,7 points, mais le Nasdaq cède 0,1% à 12.802,7 points.



Le moral des opérateurs est notamment alourdi par un recul d'une ampleur inattendue des ventes dans l'immobilier neuf aux Etats-Unis.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que les ventes de logements neufs avaient plongé de 11% le mois dernier à un volume annualisé de 841.

000 unités.



Cette chute des ventes de logements neufs alimente le récent scepticisme entourant la vigueur du redressement en cours de l'économie américaine, le marché immobilier jouant un rôle important dans le sentiment de richesse des ménages américains.



Avant l'ouverture, les investisseurs avaient pris connaissance des dépenses de consommation des ménages, ressorties en baisse de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent, une contraction plus forte que celle attendue en consensus.



Leurs revenus se sont quant à eux réduit de 1,1%, un repli là encore nettement supérieur à celui anticipé par les économistes.



Ces données paraissent confirmer le récent ralentissement de la consommation aux Etats-Unis.



Si ces indicateurs sont susceptibles de tempérer l'enthousiasme des marchés, d'autres suggèrent que l'économie américaine continue, bien au contraire, de résister à la crise sanitaire.



Le Département du Travail a ainsi annoncé que les inscriptions aux allocations chômage avaient diminué la semaine dernière aux Etats-Unis, pour s'établir à 803.000, contre 885.000 la semaine précédente.



Autre élément encourageant, les commandes de biens durables ont augmenté de 0,9% en novembre en rythme séquentiel, là où les économistes anticipaient une progression moins forte.



Signe de l'influence décroissante du président américain, les investisseurs semblent reléguer au second plan les déclarations de Donald Trump, qui menace de ne pas ratifier le plan de relance adopté lundi par les parlementaires de Washington.



Côté valeurs, Pfizer progresse de plus de 2% après avoir reçu de la part du gouvernement américain une commande portant sur la livraison de 100 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le Covid-19, ce qui porte à 200 millions le nombre de doses devant être reçues par les Etats-Unis d'ici au mois de juillet.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.