Wall Street : le sentiment de marché reste favorable

25/08/2020 | 15:23

La Bourse de New York est attendue dans le vert mardi matin, le sentiment de marché restant favorable aux actions en raison d'un apaisement apparent des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



L'optimisme devrait continuer de porter la tendance après les déclarations du représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, qui a indiqué hier que Washington et Pékin avaient accompli un certain nombre de progrès dans la mise en oeuvre de leur accord commercial dit de 'phase un'.



La Chine aurait notamment accepté certaines concessions visant à garantir la propriété intellectuelle des entreprises américaines et se serait engagé à accroître l'achat de produits américains.



Les marchés profitent par ailleurs toujours d'espoirs de voir l'épidémie de Covid-19 être prochainement jugulée, notamment à la faveur d'une baisse des cas quotidiens détectés aux Etats-Unis.



'Le S&P 500 vient de signer sa plus longue série gagnante de l'année en alignant quatre semaines consécutives de hausse, ce qui a débouché sur des nouveaux records lundi', rappelle Mark Haefele, le directeur des investissements de branche de gestion de fortune d'UBS.



'Nous pensons que les marchés d'actions peuvent pousser leur avance plus en avant, surtout en cas d'avancées dans les traitements et les vaccins contre le Covid', ajoute le stratège.



Autre événement important, Salesforce.com, Amgen et Honeywell vont tous les trois faire leur entrée au sein de l'indice Dow Jones à compter de la semaine prochaine, a annoncé hier S&P Dow Jones Indices.



Ils remplaceront Exxon Mobil, Pfizer et Raytheon.



