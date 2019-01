Wall Street : le 'warning d'Apple gâche tout, rebond du WTI

02/01/2019 | 23:59

Les 0,45% gagnés par le Nasdaq ce mercredi n'existent plus, pas plus que les 0,13% grappillés par le S&P500 (ou les 0,08% du Dow Jones): en effet, Apple plonge de -8% (vers 1045$) après son sévère 'warning' concernant ses ventes, revues à la baisse de près de -8% pour le 4ème trimestre 2018 (en fait son 1er trimestre fiscal).

Apple déplore une baisse de la demande d'i-Phones dans plusieurs zones économique de 1er plan, à commencer par la Chine, et la firme déplore la dégradation du climat commercial sino-américain.

Les investisseurs n'ont pu trouver le moindre facteur d'optimisme dans les chiffres 'macro' du jour avec un PMI Markit en, léger repli à 53,8, au plus bas depuis 15 mois.



A noter quelques rachats à bon compte sur General Electric +6,3%, Celgene +4%, Facebook +3,5%, Micron +3,2%, eBay +2,8%, Amazon +2,5%, Applied Materials et Baidu +2,3%, Nvidia et AMD +2%...



Le rebond de +4% du baril de WTI vers 47,4$ (les producteurs de 'shale oil' américains ont ralenti la cadence fin 2018) a soutenu Cabot +5,3%, Hes +4,3%, EOG +3,9%, Concho +3,8%, Newfield +3,3%, Exxon +2,2% le pétrole rebondit de +4,5% vers 47,5$ alors que les producteurs de 'shale oïl' auraient extrait moins de barils que prévu fin décembre (de nombreux puits ayant cessé d'être rentables sous 55$).



