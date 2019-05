Wall Street : léger rebond en vue après le PIB américain

30/05/2019 | 15:01

Après une clôture en berne mardi soir à Wall Street (-0,9% sur le Dow Jones, -0,8% sur le Nasdaq), les indices américains sont attendus en léger rebond au vu des futures après la publication d'un PIB des Etats-Unis sans surprises.



'Le Président Trump a indiqué lundi que les Etats-Unis n'étaient pas prêts à finaliser un accord commercial avec la Chine', rappelle Wells Fargo Advisors, notant que Pékin menace de restreindre les exportations de terres rares.



Le PIB américain a progressé de 3,1% en rythme annuel au premier trimestre 2019, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, chiffre révisé par rapport à une toute première estimation qui était de 3,2% et en ligne avec le consensus.



Par ailleurs, on a 215.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en hausse de 3.000 par rapport à la précédente, alors que les économistes tablaient sur 216.000 inscriptions en moyenne.



Sur le plan des valeurs, Dollar General dévoile un BPA en progression de 8,8% à 1,48 dollar au titre de son premier trimestre, battant de neuf cents le consensus, pour une croissance de 3,8% des ventes à magasins comparables.



Les comptes du premier trimestre de Dollar Tree ont quant à eux été marqués par un recul de cinq cents du BPA ajustée, à 1,14 dollar, en ligne avec le consensus, pour des ventes en hausse de 2,2% à magasins comparable.



