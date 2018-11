Wall Street : léger reflux après le rebond

27/11/2018 | 15:20

Les valeurs américaines devraient marquer le pas mardi au lendemain d'un rebond pourtant convaincant, les investisseurs s'inquiétant de nouveau au sujet des questions commerciales.



A quelques minutes du début des échanges, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent entre 0,3% et 0,4%, annonçant une ouverture dans le rouge.



La Bourse de New York s'était reprise de près de 1,5% hier, le pont de Thanksgiving ayant redonné foi dans la croissance américaine et la consommation des ménages.



Tout semblait donc aller pour le mieux jusqu'à ce que Donald Trump réaffirme dans un tweet publié peu après la clôture sa volonté d'en découdre avec Pékin.



Si les déclarations du président américain ont gâché l'ambiance, certains stratèges estiment que la correction des marchés (le S&P 500 a perdu plus de 10% depuis la fin septembre) est désormais arrivée à sa fin.



'L'indicateur technique RSI met en évidence la faiblesse du courant vendeur lorsque l'on prend en compte la séquence des plus bas supérieurs ('highest lows')', explique FxPro.



'Nos conclusions montrent une divergence évidente au niveau de la dynamique des cours, sachant que le repli du mois de novembre a été bien plus profond que celui d'octobre', ajoute le broker.



'Souvent, une telle divergence entre cours de Bourse et indicateurs RSI annonce un rebond significatif à venir', souligne FxPro, qui fixe le seuil d'inversion de tendance à 2810 points pour le S&P 500, soit un gain de l'ordre de 5% par rapport à ses niveaux actuels.



Sur le plan des valeurs, Apple abandonne 1,4% en cotations avant-Bourse au lendemain des déclarations de Donald Trump, qui pourraient augurer un renchérissement des coûts d'approvisionnement du géant technologique.



Seul indicateurs attendu aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board devrait confirmer le bon état d'esprit des ménages américains après les solides chiffres de shopping de Thanksgiving.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.