Wall Street : léger reflux dans une ambiance plutôt calme

04/12/2018 | 16:50

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi, dans un marché moins enthousiaste que la veille au sujet des derniers développements concernant le commerce international.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,8% à 25.623,2 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,6% à 7394,6 points.



'On efface une partie des gains d'hier, alors que les investisseurs commencent à s'interroger sur la nature du cessez-le-feu commercial trouvé par les Etats-Unis et la Chine le week-end dernier', explique un opérateur.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui et les prochains catalyseurs de marché ne sont plus attendus avant jeudi.



L'audition du président de la Fed Jerome Powell, qui était prévue devant la commission bancaire du Sénat demain, a en effet été reportée en raison de la tenue ce mercredi de la journée de deuil national en mémoire de l'ancien président George H.W. Bush.



Les marchés d'actions américains resteront eux-mêmes fermés toute la journée de demain.



Dans cette ambiance plutôt calme, le distributeur à petits prix Dollar General chute de plus de 5% ce matin après avoir abaissé ses objectifs annuels en raison d'une augmentation de ses dépenses.



