Wall Street : léger repli après des indicateurs sans surprise

30/08/2018 | 15:17

Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin, les investisseurs sanctionnant la publication d'indicateurs sans grand éclat apportant peu de renseignements sur la santé de l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent autour de 0,2%, annonçant une ouverture en léger repli.



Comme prévu, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel au mois de juillet, après avoir déjà signé une hausse similaire le mois précédent.



Les revenus des ménages ont quant à eux progressé de 0,3%, tandis que l'indice des prix dit 'PCE' s'est accru de 0,2% en juillet en excluant l'alimentation et l'énergie (+2% en rythme annuel), un chiffre là encore conformément au consensus.



A ces statistiques sans grandes surprise s'ajoute l'annonce d'une hausse de 3000 à 213.000 du nombre de nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 25 août, d'après les chiffres du Département du Travail.



Les investisseurs gardent également les yeux braqués sur l'actualité politique en Amérique du Nord, alors que les Etats-Unis et le Canada ont entamé des négociations commerciales en vue de remplacer l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena).



Après quatre séances consécutives marquées par des plus hauts historiques, les investisseurs pourraient toutefois être tentés par prendre quelques bénéfices dans les heures qui viennent.



Sur le front des valeurs, Salesforce est attendu en baisse malgré la publication au titre de son deuxième trimestre 2018-2019 d'un BPA multiplié par 6,5 en comparaison annuelle.



Déception aussi au rang des distributeurs Dollar General et Abercrombie, tous deux attendus en baisse après la publication de leurs résultats pour le trimestre écoulé.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.