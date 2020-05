Wall Street : léger repli après les mises en chantier US

19/05/2020 | 16:47

Le Dow Jones et le S&P500 débutent la séance en légère baisse alors que le Nasdaq progresse de 0,7%, les opérateurs pouvant prendre leurs bénéfices au lendemain d'une journée de lundi euphorique (+3,8% sur le Dow Jones, +2,4% sur le Nasdaq).



'Aux Etats-Unis, la production automobile reprend graduellement et les nouvelles infections continuent de baisser', souligne Commerzbank, qui note aussi un ralentissement notable de l'inflation en Chine donnant à sa banque centrale des marges de manoeuvre.



Les mises en chantier de logements ont plongé de 30,2% en avril à 891.000 en rythme annualisé, là où le consensus en attendait 950.000, mais les permis de construire n'ont reculé 'que' de 20,8% à 1.074.000, alors que les économistes en anticipaient un million.



Dans l'actualité des valeurs, Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 1,18 dollar sur son premier trimestre comptable, dépassant de trois cents le consensus, avec un profit opérationnel en baisse de 5,6% à 5,2 milliards de dollars.



La chaine de rénovation résidentielle Home Depot publie par contre un bénéfice net trimestriel de 2,2 milliards de dollars, soit un BPA en repli de 8,4% à 2,08 dollars, manquant ainsi d'une quinzaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Toujours dans la distribution, Kohl's affiche une perte nette ajustée de 3,20 dollars par action au titre de son premier trimestre comptable, alors que le consensus attendait une perte deux fois moins forte.



Le titre United Therapeutics avance ce mardi de plus de +3%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 127 à 135 dollars. Il confirme au passage sa recommandation 'Achat' sur la valeur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.