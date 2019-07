Wall Street : léger repli après les sommets de la veille

02/07/2019 | 16:41

Wall Street a ouvert en léger recul mardi matin, les investisseurs hésitant à pousser les indices au-delà de leurs records de la veille au vu des craintes grandissantes entourant la santé de l'économie mondiale.



Une heure environ après le début des échanges, le Dow Jones cède 0,1% à 26.679,1 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,2% à 8077,5 points.



Le S&P 500 - qui avait inscrit hier un nouveau plus haut historique autour de 2977,9 points - parvient toutefois à se maintenir autour de l'équilibre, à 2964,2 points.



Suite au G20, les investisseurs éprouvent quelques difficultés à trouver de nouveaux catalyseurs leur permettant de maintenir les indices à leurs plus hauts, alors que les derniers indicateurs économiques ont eu tendance à décevoir.



'Les dernières statistiques économiques ont été plutôt faibles au niveau mondial et, depuis peu, les Etats-Unis semblent touchés', constatent ce matin les équipes de Credit Suisse.



'Si nous demeurons constructifs dans une optique de long terme, nous recommandons d'adopter un positionnement prudent durant cette phase de décélération', conseille la banque helvète.



Aucun indicateur de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui, mais les investisseurs attendent beaucoup du rapport sur l'emploi pour le mois de juin qui sera publié vendredi.



Le marché espère de bonnes nouvelles et vise autour 165.000 créations de postes le mois dernier, après la lourde déception des quelque 75.000 postes créés lors du mois de mai.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.