Wall Street : léger repli avant les minutes de la Fed

22/08/2018 | 15:09

La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli mercredi avant le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, dont les investisseurs attendent de nouveaux éclaircissements.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent en moyenne 0,1%, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Les intervenants prendront connaissance des 'minutes' de la réunion des 31 juillet et 1er août, à l'issue de laquelle la Fed avait décidé de laisser sa politique monétaire inchangée tout en préparant le marché à un prochain passage à l'acte, en seconde partie de séance.



'Tout le monde s'attend à deux nouveaux relèvements d'ici à la fin de l'année, donc les investisseurs seront surtout attentifs aux commentaires ayant trait à la réduction de la taille de son bilan et à son calendrier monétaire pour le futur', commente-t-on chez Danske Bank.



Sur le plan des indicateurs, la séance sera animée par les chiffres des ventes de logements anciens, qui permettront d'en savoir plus sur un éventuel ralentissement du marché de l'immobilier aux Etats-Unis.



Hier, Wall Street avait réussi à aligner une quatrième séance de consécutive de hausse et le S&P 500 avait établi au passage un nouveau plus haut historique en cours de séance, au-delà des 2873,2 points.



Elément symbolique, l'indice américain devrait boucler aujourd'hui le plus long cycle haussier de son histoire, avec des cours qui ont presque été multipliés par quatre depuis l'après-crise financière de 2008.



'L'indice n'a cessé de grimper en dépit du climat de tempête en dehors des Etats-Unis qui n'a pas manqué de pénaliser les places étrangères', rappellent les analystes de Capital Economics.



'Mais nous ne pensons pas que cela va durer', prévient le bureau de recherche économique basé à Londres.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.