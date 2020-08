Wall Street : léger repli avant une statistique immobilière

21/08/2020 | 15:47

Wall Street a débuté en léger recul vendredi matin après les nouveaux records établis par le Nasdaq la veille, en attendant les chiffres clé des ventes de logements anciens.



Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones recule de moins de 0,1%, à 27.725,7 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie lui aussi de moins de 0,1%, à 11.261,3 points.



Les investisseurs prendront connaissance d'ici quelques minutes de l'indice PMI composite d'IHS Markit, dont le marché espère qu'il renouera véritablement avec la croissance.



Mais les investisseurs seront surtout attentifs aux ventes de logements existants, qui paraîtront eux aussi en tout début de matinée.



Cette statistique est importante dans la mesure où la solidité du marché américain de l'immobilier depuis le début de la crise sanitaire a indéniablement rassuré les investisseurs, qui gardent en mémoire les effets dévastateurs de la crise des 'subprimes'.



Jeudi, les marchés d'actions américains avaient terminé en nette hausse, avec à la clé de nouveaux records pour le Nasdaq grâce à la bonne santé non démentie des valeurs de la technologie.



Côté valeurs, Pfizer progresse de 0,2% ce matin, les investisseurs saluant les déclarations du laboratoire américain et de son partenaire allemand BioNTech, qui ont affirmé que leur vaccin expérimental contre le Covid-19 pourrait faire l'objet d'une demande d'approbation réglementaire dès le mois d'octobre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.