Wall Street : léger repli, doutes sur accord commercial Chine

30/10/2019 | 00:04

Pas de nouveau record de clôture pour le S&P500 qui s'effrite de -0,08% à 3.037 après avoir inscrit un nouveau zénith historique à 3.047,9 contre 3.044 la veille.

Le baromètre de la volatilité qui lui est associé, le 'VIX', n'a progressé que de +0,7% à 13,2, malgré une fin de séance un peu décevante.



Repli à peine marqué pour le Dow Jones (-0,07% à 27.071) mais consolidation plus franche pour le Nasdaq : -0,59% à 8.277.

La réunion de la Fed a débuté ce mardi et le verdict devrait être sans surprise ce mercredi: une 3ème baisse de taux est jugée acquise à 93% (quand l'anticipation dépasse 70%, la FED ne déçoit jamais les attentes de Wall Street).



Le principal suspens réside dans la teneur de la conférence de presse que Jerome Powell animera... afin de deviner s'il soutiendrait une 4ème baisse de taux le 11 décembre si les signaux économiques continuaient de se dégrader après Thanksgiving (notamment en cas de ventes décevantes lors du 'black Friday').

Les proches du 'bureau ovale' soufflent le chaud et le froid concernant l'imminence (c'est Trump qui le prétendait la veille) de la conclusion de la 'phase 1' de l'accord commercial entre Washington et Pékin.



Il pourrait ne pas être signé en amont du sommet de l'APEC (forum économique Asie-Pacifique) au Chili, l'essentiel demeure que les négociations ne se soldent pas par un échec..

Car la Chine dénonçait de nouveau ce mardi le harcèlement économique des États-Unis contre Huawei et ZTE, désignés comme représentant des risques pour la sécurité nationale des États-Unis (soupçons de risques d'espionnage, d'insertion de 'malware' dans les équipements ou de virus dans les logiciels de gestion des réseaux).



La FCC (Commission fédérale américaine des communications) pourrait même aller jusqu'à demander aux opérateurs US de remplacer les équipements destinés à supporter la '5G' fournis par les 2 groupes chinois précités.



Dans l'après-midi, les investisseurs avaient pris connaissance de l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier dans les 20 principales métropoles américaines au mois d'août : on observe un recul séquentiel de -0,2% pour la 1ère fois depuis août 2018 mais la hausse sur 12 mois est encore de +2% il y a 1 an, la hausse sur 12 mois était de l'ordre de +5% à +6%).

Les ventes de maisons neuves en instance progressent de +1,5% contre +0,7% anticipé.



L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait permettre de confirmer la bonne résistance de la consommation aux Etats-Unis se replie de 0,4Pts de 126,3 vers 125,9, ce n'est pas une dégradation très alarmante.



