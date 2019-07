Wall Street : les 3000 points à l'épreuve de la Fed

31/07/2019 | 15:16

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi à quelques heures de l'annonce probable par la Réserve fédérale américaine de sa première baisse de taux en plus de dix ans.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant une ouverture en territoire positif.



La Fed annoncera ses décisions de politique monétaire à 14h00 (heure de New York) dans un communiqué qui sera suivi d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Les initiatives des investisseurs devraient demeurer particulièrement limitées d'ici là.



'Les marchés américains éprouvent des difficultés à confirmer leur redressement de la fin de semaine dernière, même si le S&P 500 est parvenu à se maintenir au-dessus de la barre des 3000 points', souligne-t-on chez IG.



'De nouveaux gains le ramènerait en direction des 3030 points et des plus hauts de la semaine passée, poursuit le courtier britannique. Inversement, une rupture des 3000 points pourrait enclencher une dynamique de court terme moins favorable'.



Problème, les investisseurs ont désormais totalement intégré le scénario d'une baisse de taux et la Fed devra également annoncer qu'elle continuera à réduire ses taux pour rassurer le marché.



A ce titre, l'annonce - tôt ce matin - d'une accélération du nombre de créations d'emplois dans le secteur privé américain au mois de juillet, à 156.000, ne joue pas forcément en faveur d'une baisse des taux.



