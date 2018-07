Wall Street : les FAANG et la 'tech' alignent un 3ème repli

30/07/2018 | 23:20

Wall Street avait accompli sa trajectoire baissière dès la mi-séance, le S&P500 qui cédait 0,6% dès 18H30 n'a ensuite rien perdu ni repris, idem pour le Nasdaq qui chute de -1,4% (il lâche plus de 1% pour la 3ème fois consécutive).

Le Dow Jones s'en tire le mieux avec seulement -0,56% à 25.308Pts.



Les 'FAANG' subissent de nouveau une grosse pression vendeuse avec -5,7% sur Netflix, -2,3% sur Facebook, -2,1% sur Amazon et -1,5% sur Google/Alphabet (et Apple ne lâche que -0,6%).

Une exception remarquable: AMD (+2,5%) prend +30% depuis le 1er juillet et +90% depuis le 1er janvier.

Sinon, le Nasdaq a également subi la décrue d'Akamai et Electronic Arts -5,6%, Adobe -4,8%, Intuit -4,4%, Paypal -3,6%, Autodesk et Nvidia -3,2%, Microsoft -2,2%, Symantec -2%.



Les résultats de Caterpillar étaient très attendus ce lundi: le bénéfice par action s'est élevé à 2,97$ (au lieu de 2,73$ attendu) et le chiffre d'affaires a bondi de 24% à 14Mds$ (proche mais supérieur aux 13,88Mds$ attendus).

Et bonne surprise encore: le constructeur d'engins de chantier et d'exploitation de sites miniers relève ses prévisions 2018... mais cela n'a pas suffi et le titre lâche -2%.



Le Dow Jones a vu les défensives progresser avec Merck +2,1%, Walgreen-Boots +0,8%; net recul en revanche de Visa et AMEX -3% (mauvais signe concernant la consommation ?).



Quelques chiffres à l'agenda également ce lundi : les promesses de ventes de logements neufs aux Etats Unis se sont redressées de +0,9% (contre +0,8% attendu).

Le point d'orgue monétaire, ce sera la réunion de la FED qui débute demain et s'achève mercredi, mais son communiqué final ne devrait guère réserver de surprises, les analystes n'anticipant aucun durcissement de ton ni décision majeure en termes de politique monétaire en plein coeur de l'été.







