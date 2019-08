Wall Street : les acheteurs se manifestent

16/08/2019 | 15:22

La Bourse de New York devrait retrouver le chemin de la hausse vendredi matin, le repli des actions depuis le début de la semaine commençant à attirer quelques acheteurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains reprennent entre 0,8% et 1%, annonçant un début de séance positif.



Le S&P 500 a abandonné près de 2,5% sur les quatre premières séances de la semaine, victime d'un vif regain d'inquiétudes concernant la santé de la croissance américaine.



Si la courbe des taux s'est effectivement inversée pour la première fois depuis la crise financière de 2008, une récession n'est pas encore imminente, assurent les équipes de Fidelity International.



Le fonds de pension fait, au contraire, le pari de plusieurs baisses de taux par la Réserve Fédérale cette année compte tenu du contexte actuel de ralentissement de la croissance.



Pariant eux aussi sur un assouplissement de la politique monétaire de la Fed, les analystes de BofA-Merrill Lynch recommandent aux investisseurs d'acheter des actions durant 'la première semaine de septembre'.



Une fois passés les chocs de la crise argentine et de l'inversion de la courbe des taux, les marchés d'actions vont en effet entamer un 'vigoureux' rally, prédit la banque d'affaires, qui met en avant le caractère 'suracheté' du compartiment obligataire.



Le sentiment de marché n'a pas été contrarié par les derniers chiffres de l'immobilier, qui s'avèrent plutôt mitigés.



Si les mises en chantier de logements ont baissé de 4% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux Etats-Unis, le nombre de permis de construire a lui augmenté, s'établissant à 1.336.000, après 1.232.000 en juin.



Les analystes techniques d'IG font cependant remarquer que le Dow Jones commence à s'approcher d'une importante zone de résistance.



'En fin de compte, il faudra que l'indice parvienne à repasser au-dessus des 26.425 points pour générer un tableau d'ensemble plus favorable', indique le courtier.



