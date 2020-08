Wall Street : les acheteurs toujours bien présents

28/08/2020 | 17:11

Les valeurs américaines se sont orientées en légère hausse vendredi matin après deux statistiques montrant une consommation qui reste au beau fixe aux Etats-Unis, malgré les implications de l'épidémie de coronavirus.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 28.532,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 11.685,2 points.



Les acheteurs restent bien présents en cette avant-dernière séance du mois d'août, qui devrait être le meilleur mois d'août pour le S&P 500 depuis 1986 et le meilleur mois d'août de tous les temps pour le Nasdaq avec un gain de 12%.



La semaine se solde pour l'instant par une hausse hebdomadaire de plus de 2,5% pour le S&P, qui en profite pour aligner de nouveaux records.



'L'indice est en passe de réaliser sa meilleure semaine depuis le 2 juillet et sa première série de cinq séances de hausse consécutives en 2020', font valoir ce matin les analystes de Wells Fargo.



A l'origine de ces solides performances, la bonne résistance de l'économie américaine, illustrée ce matin par une augmentation supérieure aux attentes des dépenses des consommateurs américains au mois de juillet.



D'après le Département du Commerce, les dépenses de consommation des ménages se sont accrues de 1,9% en rythme séquentiel le mois dernier, là où les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une augmentation de 1,5%.



Les analystes s'attendaient à ce que la récente recrudescence de la pandémie de Covid-19 affecte l'activité économique au mois de juillet après la spectaculaire amélioration du deuxième trimestre.



Toujours au chapitre macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 74,1 points au mois d'août, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 72,8 points.



L'indice 'UMich' s'inscrit donc en légère hausse par rapport à son niveau affiché au titre du mois de juillet. Il s'élevait alors à 72,5 points.



Côté valeurs, Gap recule de 1,4% après avoir fait état d'une perte trimestrielle liée à l'épidémie de Covid-19, même si les performances de ses marques Old Navy et Athleta semblent rassurer les analystes.



Coca-Cola progresse de 1,5% après l'annonce d'une réorganisation stratégique, avec la création de neuf nouvelles unités opérationnelles et le lancement d'un programme volontaire devant toucher environ 4.000 employés en Amérique du Nord.



