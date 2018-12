Wall Street : les acheteurs trouvent une bonne fenêtre de tir

11/12/2018 | 16:53

La Bourse de New York poursuit son redressement mardi matin, portée par des espoirs de reprise des pourparlers commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 0,8% à 24.634,1 points, tandis que le Nasdaq prend 1,3% à 7110,7 points.



'On redémarre à la hausse grâce à la bonne tenue des valeurs automobiles, dans l'espoir que Pékin consente à abaisser ses droits de douane sur les voitures made in USA', explique un trader.



Ford grimpe ainsi de 2,2%, tandis que GM bondit de 3,5%. FCA prend de son côté 1,6%.



L'euphorie suscitée par la reprise des pourparlers entre Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, et son homologue chinois Liu-Hé, porte également quelques valeurs technologiques tournées vers l'export, comme Intel (+2,4%).



Les acheteurs semblent avoir trouvé une bonne fenêtre de tir après que la plupart des indices américains ont inscrit de nouveaux planchers annuels la veille.



Le S&P 500 - qui avait établi hier un plus bas d'un an sous les 2590 points - se reprend actuellement de 1,1% à 2667,5 points.



Au-delà des 2650 points, les opérateurs peuvent espérer viser les 2700 points, puis les 2800 points, affirment certains analystes techniques.



L'optimisme ambiant est également alimenté par le rebond de 2,5% à 52,3 du baril de brut léger texan, qui soutient le compartiment énergétique dans son ensemble.



A noter que les prix américains à la production ont augmenté de 0,1% en novembre après une hausse de 0,6% en octobre. En données de base ('core'), l'inflation atteint même 0,3%, un chiffre supérieur aux attentes de 0,1%.



