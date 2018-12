Wall Street : les bonnes dispositions se confirment

13/12/2018 | 15:27

La Bourse de New York semble disposée à aligner une quatrième séance de hausse ce jeudi, dans un marché visiblement moins inquiet sur les questions liées au commerce mondial et à la croissance.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



'On voit que les marchés d'actions mondiaux repartent de l'avant, mais au vu des tendances qui sont aujourd'hui en place, il y a de bonnes chances que les vendeurs fassent leur retour à un moment ou l'autre', préviennent les équipes d'IG.



Le Dow Jones accuse encore plus de 6% de baisse sur les trois mois écoulés. Depuis le 1er janvier, l'indice des grandes capitalisations américaines a abandonné près de 0,8%.



Les analystes d'IG recommandent en particulier de surveiller le seuil des 24.240 points, qui pourraient selon eux amorcer une nouvelle accélération baissière.



A moins que la trajectoire haussière des derniers jours se confirme, ce qui pourrait laisser penser que le rally de Noël tant attendu se met enfin en place.



'Il faudrait repasser au-dessus des 26.071 points pour invalider la tendance négative de fond', estime IG.



Les statistiques économiques parues dans la matinée n'ont, elles, apporté aucun éclairage nouveau sur la conjoncture actuelle.



Attendus en baisse de 0,7% en consensus, les prix à l'importation ont chuté de 1,6% en novembre, mais en excluant les produits pétroliers, ils ne diminuent que de 0,3%.



Le Département américain du Travail a quant à lui dénombré 206.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 8 décembre, un chiffre en baisse de 27.000 par rapport à la semaine précédente.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.