Wall Street : les chasseurs de bonnes affaires reviennent

11/11/2020 | 15:24

La Bourse de New York devrait ouvrir en territoire positif mercredi matin, essentiellement à la faveur d'un rebond technique appelé à bénéficier aux valeurs de la haute technologie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent entre 0,5% et 1%, annonçant un début de séance dans le vert.



Ces derniers jours, Wall Street avait vu s'opérer un vaste mouvement de rotation sectorielle qui avait surtout profité aux valeurs cycliques, au détriment du secteur technologique.



Depuis l'annonce concernant les bons résultats du vaccin de Pfizer, les investisseurs ont en effet préféré privilégié les titres jugés les moins valorisés en prenant leurs profits sur les technologiques, considérées - elles - comme les grandes gagnantes du confinement.



En moins de deux jours, le Nasdaq Composite a ainsi perdu plus de 3% de sa valeur.



Après ce type de repli, les chasseurs de bonnes affaires ne mettent généralement pas longtemps à faire leur apparition et à partir à la recherche de titres survendus.



Les analystes jugent, par ailleurs, que les facteurs techniques et fondamentaux restent favorables aux entreprises de la technologie.



'Si une correction partielle de la prime des secteurs de croissance, en premier lieu la technologie, est légitime, jouer une normalisation totale de cette prime nous semble prématuré', estime-t-on chez Vega Investment Managers.



La perspective d'un blocage politique de la vie américaine, du fait de la perspective d'un Congrès divisé, est également bénéfique au secteur.



'Il y a fort à parier que cela engendrera une forme de blocage réglementaire qui empêchera grandement le nouveau gouvernement de revenir sur les allègements fiscaux mis en place par Donald Trump et de durcir les contraintes imposées aux entreprises', renchérit-on chez Pictet Wealth Management.



'Dans un contexte marqué par la baisse des taux obligataires, tout cela est de bon augure pour les grandes sociétés technologiques', ajoute le gestionnaire de fortune suisse.



Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour aujourd'hui à Wall Street.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.