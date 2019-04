Wall Street : les chiffres de l'emploi rassurent

05/04/2019 | 15:17

Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi matin après la publication des derniers chiffres de l'emploi, qui sont venus apaiser les craintes d'une possible récession aux Etats-Unis.



Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats futurs sur les grands indices avancent de 0,3%, annonçant une ouverture plutôt favorable.



Le Département du Travail a recensé 196.000 créations d'emploi non-agricoles le mois dernier, alors que le marché n'en attendait que 190.000.



Le taux de chômage est lui resté stable à 3,8%, comme prévu, après une révision en hausse des très mauvais chiffres du mois de février.



Si le secteur de la santé continue de créer beaucoup d'emplois (+49.000 le mois dernier), l'industrie manufacturière en a, elle, détruit 6000 en mars, confirmant la petite forme du secteur.



'En dépit du ralentissement récent, nous n'envisageons pas une entrée proche en récession des principales économies mondiales', commentent les gérants d'Amplegest.



'Aux Etats-Unis, les dernières données sur la consommation ont un peu déçu', ajoutent-ils. 'Pour autant, nous ne voyons pas de rupture de la tendance positive aux Etats-Unis, tout au plus une inflexion que nous jugeons provisoire', souligne Amplegest.



Ces bons chiffres relatifs au marché du travail devraient permettre aux marchés américains d'aller chercher de nouveaux plus hauts annuels.



Hier, une petite phrase de Trump évoquant une rencontre prochaine avec Xi-Jinping pour régler la question des tarifs douaniers avait permis à Wall Street de terminer sur de nouveaux records annuels.



Maintenant que l'indice S&P 500 a franchi la zone de résistance des 2870 points, le prochain objectif est celui des 2940 points, le zénith historique établi à l'automne dernier, estiment les analystes techniques.



