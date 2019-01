Wall Street : les chiffres de l'emploi rassurent un peu

04/01/2019 | 15:04

Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi matin après la publication des chiffres mensuels de l'emploi, qui ont dépassé les attentes et quelque peu rassuré sur la santé de l'économie.



Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 1,2% à 1,4%, annonçant un début de séance favorable.



Le Département du Travail a recensé 312.000 créations d'emploi non-agricoles le mois dernier, alors que le marché n'en attendait que 190.000, tout en revoyant significativement à la hausse les chiffres des deux mois précédents.



Le taux de chômage est malgré tout remonté à 3,9%, ce qui s'explique par une forte augmentation du nombre de personnes ayant décidé de quitter leur emploi.



Ces chiffres devraient permettre à Wall Street de se remettre en selle après la journée éprouvante de la veille, qui avait été marquée à la fois par le sévère avertissement sur résultats d'Apple et l'annonce d'une chute libre de l'indice ISM manufacturier.



Parallèlement, certains stratèges recommandent désormais aux investisseurs de se positionner de manière plus 'agressive' en vue de profiter des valorisations déprimées faisant suite à la récente correction des marchés d'actions.



'Avec le repli du 4ème trimestre, les valorisations sont revenues à des niveaux raisonnables, mais les prévisions de résultats continuent de baisser', constatent ce matin les équipes de Jefferies.



'Les investisseurs semblent penser que la croissance des bénéfices en 2019 se situera autour de 0%, alors que le consensus prévoit plutôt +6,9%, uniquement pour ce qui concerne les grosses capitalisations', fait valoir le broker.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.