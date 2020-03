Wall Street : les chiffres du chômage donnent le tournis

26/03/2020 | 14:23

Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin après la publication d'une envolée historique des inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices new-yorkais accusent des replis de l'ordre de 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Du fait de la fermeture imposée à de pans entiers de l'économie pour cause d'épidémie de Covid-19, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont bondi à 3,28 millions lors de la semaine du 21 mars, contre seulement 281.000 la semaine précédente.



Le Département du Travail précise, dans son communiqué, qu'il s'agit d'un niveau sans commune mesure depuis que la statistique a commencé à être compilée.



A titre de comparaison, le précédent zénith, datant d'octobre 1982, ne s'était établi qu'à 695.000 demandes.



Même au plus fort de la crise financière, les nouvelles inscriptions au chômage n'avaient jamais dépassé le seuil des 660.000 dossiers.



Rien qu'en Pennsylvanie, le nombre de nouveaux chômeurs a explosé de 363.500 personnes en une semaine. Le nombre des inscriptions a également flambé dans l'Ohio (+180.738) ainsi que le New Jersey (+145.987).



Cette statistique désastreuse pourrait néanmoins fournir à la Réserve fédérale de bons arguments pour intervenir à nouveau, voire justifier la mise en place de nouvelles mesures de soutien budgétaire.



Les sénateurs américains ont ratifié dans la nuit un plan de soutien à l'économie de quelque 2.000 milliards de dollars destiné à faire face aux conséquences économiques désastreuses de l'épidémie de coronavirus.



Mais, au vu des chiffres publiés aujourd'hui, le taux de chômage pourrait bien s'envoler à des niveaux inédits au cours des prochaines semaines, certains analystes redoutant un niveau proche des 20% dès le milieu de l'année.



Les précédents pics avaient été atteints en 1982 et 2009, deux sévères récessions, mais ils n'avaient alors avoisiné que 10%



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.