Wall Street : les chiffres du chômage provoquent la déception

19/11/2020 | 15:26

Wall Street est attendue en baisse jeudi matin suite à la publication d'une hausse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais affichent des pertes de l'ordre de 0,2%, annonçant un début de séance prudent.



Contre toute attente, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont remontées à 742.000 lors de la semaine du 14 novembre, contre 711.000 la semaine précédente.



A titre de comparaison, les économistes attendaient un reflux autour de 700.000 inscriptions au chômage.



Cette statistique moins bonne que prévu montre que le marché du travail américain ne parvient toujours pas à se normaliser après plusieurs mois de disruptions liées à l'épidémie de coronavirus.



Autre déception, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 26,3 en novembre, en recul de six points par rapport au mois précédent, marquant ainsi une décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Les investisseurs vont maintenant être attentifs aux indicateurs avancés du Conference Board et aux ventes de logements anciens, attendus dans le courant de la matinée.



Les analystes rappellent que le boom des ventes de maisons a défié les attentes les plus optimistes ces derniers mois.



'Outre le rattrapage après le choc de mars-avril, la demande bénéficie de soutien cyclique (baisse des taux) et structurel (démographie)', fait valoir Oddo BHF.



'Après une envolée si vive, la tendance est certainement amenée à s'atténuer', prévient la banque privée parisienne.



