Wall Street : les commandes de biens durables rassurent

27/09/2019 | 15:22

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin après la hausse surprise des commandes de biens durables aux Etats-Unis en août, et malgré les incertitudes entourant le sort de Donald Trump.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands marchés américains avancent en moyenne de 0,2%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une augmentation de 0,2% des commandes de biens durables le mois dernier, là où les économistes anticipaient en moyenne un retrait de -1,1%.



Une nouvelle rassurante pour les investisseurs, dont les nerfs avaient été mis à rude épreuve hier par de nouveaux développements dans l'affaire de la conversation téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien.



Il apparaît notamment que Trump aurait tenté de restreindre l'accès à certains documents à des membres des services secrets.



Après l'alerte de la veille, la tendance est aujourd'hui à la temporisation, estiment les spécialistes.



'Le S&P 500 poursuit sa stabilisation dans la zone des 2980 points, après avoir rebondi mercredi sur la région des 2960 points, même si ce redressement manque un peu de dynamique', constatent les équipes d'IG.



'Néanmoins, pour le moment, la tendance est plus haussière que baissière, tout au moins tant que l'indice parvient à se maintenir au-delà des 2960 points', ajoute le courtier britannique.



IG estime que le S&P pourrait maintenant se diriger vers la zone des 3000 points avant de tenter de rallier ses plus hauts des derniers mois, situés dans la région des 3020-3030 points.



Donnée moins encourageante, la consommation des ménages américains a connu un petit en août avec une hausse symbolique de 0,1% des dépenses des ménages, contre +0,5% en juillet.



Les investisseurs attendent désormais la confiance des consommateurs du Michigan, qui sera dévoilée dans le courant de la matinée, pour totalement se rassurer sur la solidité de l'activité.



