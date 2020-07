Wall Street : les créations d'emplois rassurent les marchés

02/07/2020 | 15:08

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin après la publication de chiffres de l'emploi aux Etats-Unis largement meilleurs que prévu, témoignant d'un redémarrage rapide de l'activité.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,9%, annonçant un début de séance favorable.



Le nombre de créations d'emplois a augmenté plus que prévu en juin, l'économie américaine ayant généré 4,8 millions de postes non agricoles le mois dernier, bien au-dessus des 3,5 millions anticipés par le consensus.



Le taux de chômage a, lui, reculé à 11,1%, contre un consensus établi à 12,5%.



Le Département américain du Travail a également annoncé ce jeudi avoir dénombré 1.427.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.482.000 la semaine précédente.



Le rythme des inscriptions au chômage continue donc de ralentir, mais dans des proportions moindres que ce qu'espéraient les économistes, qui tablaient sur quelque 1,35 million d'inscriptions.



Certains analystes commencent en effet à redouter que l'aggravation de la situation sanitaire aux Etats-Unis depuis la mi-juin finisse par handicaper la reprise naissante, et donc l'emploi.



'Le nombre d'infections dans le sud des Etats-Unis et dans plusieurs marchés émergents augmente à une vitesse record, dans un contexte délicat de déconfinement et même de reconfinement', s'inquiète-t-on chez NN IP.



'La grande question est de savoir comment cette évolution affectera la confiance des consommateurs: si la peur croissante conduit les consommateurs à retarder leurs dépenses, cela pourrait anéantir les espoirs d'une reprise en V', prévient le gestionnaire d'actifs néerlandais.



NN juge toutefois que les données économiques penchent aujourd'hui en faveur d'une poursuite de la tendance haussière.



Pour rappel, Wall Street avait terminé en ordre dispersé mercredi, mais le Nasdaq était toutefois parvenu à inscrire un nouveau record absolu de clôture au-delà des 10.150 points.



A noter que la semaine boursière à New York sera écourtée du fait de la fermeture des marchés d'actions américains demain, à la veille de la fête nationale, ce qui pourrait ajouter une dose de volatilité d'ici à la clôture.



