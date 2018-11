Wall Street : les défensives grimpent, pas les technologiques

16/11/2018 | 16:50

Wall Street évolue en ordre dispersé vendredi matin, les investisseurs privilégiant plutôt des valeurs au statut défensif au détriment des technologiques, notamment dans les semi-conducteurs.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 25.399,9 points, mais le Nasdaq se replie de 0,1% à 7257,1 points.



'Après des résultats décevants, le secteur des puces pèse sur la tendance', commente un intervenant.



'Il y a aussi un facteur géopolitique, avec les incertitudes qui entourent le Brexit et les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine', ajoute le professionnel.



Dans ce contexte de prudence, les investisseurs se portent sur des valeurs comme l'assureur-santé UnitedHealth (+1,7%), le groupe pétrolier Chevron (+1,3%) ou le groupe pharmaceutique Merck (+1,2%).



A l'inverse, le fabricant de puces graphiques Nvidia décroche de plus de 18% suite à des résultats trimestriels décevants et des prévisions inférieures aux prévisions.



A noter en revanche la bonne santé du fabricant d'enceintes audio portables Sonos (+15%) suite à un trimestre 'record', marqué notamment par le succès de 'Beam', son enceinte pour le living room.



Cette séance étant dite des 'trois sorcières' (échéance mensuelle des indices), la fin de journée pourrait apporter son lot de volatilité.



