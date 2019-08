Wall Street : les dégagements devraient se poursuivre

13/08/2019 | 15:24

Wall Street semble bien partie pour enchaîner une troisième séance de baisse mardi, l'absence de nouvelles favorables poussant les investisseurs à poursuivre leurs récents dégagements.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent autour de 0,2%, annonçant un début de séance prudent.



Bon nombre d'observateurs rappellent qu'août n'est pas une période faste pour les investisseurs, le S&P 500 accusant une perte moyenne de l'ordre de 0,6% sur ce mois depuis 1980.



Depuis le 31 juillet, le S&P a d'ores et déjà perdu 3% de sa valeur.



Il faut dire qu'avec un gain de plus de 20% depuis le 1er janvier, l'indice de référence des gérants américains affichait, à la fin du mois de juillet, son meilleur démarrage d'année en plus de 20 ans.



Problème, le marché affichait aussi une valorisation particulièrement tendue, avec un PER de 17,3x au plus haut depuis le printemps 2018.



'Cela signifie que le S&P était devenu particulièrement vulnérable aux mauvaises nouvelles, que ce soit au niveau de la politique monétaire, des relations entre les Etats-Unis et la Chine ou du Brexit', souligne un opérateur.



Le Département américain du Travail a fait état ce matin d'une hausse de 0,3% des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier, montrant une inflation toujours maîtrisée aux Etats-Unis.



Cette statistique est cependant insuffisante pour pousser les investisseurs à prendre des initiatives dans un marché estival déserté et où les nouvelles se font rares.



'Cela ne veut pas dire que les opérateurs ne profiteront pas du récent repli pour se repositionner à l'achat', prévient toutefois un professionnel.



'Des opportunités pourraient surgir en vue de se renforcer dans l'optique du quatrième trimestre, une période bien plus profitable sur les marchés d'actions', rappelle-t-il.



Pour les analystes d'IG, il faudrait toutefois que le Dow Jones repasse au-dessus de la barre des 26.417 points pour que l'indice invalide sa trajectoire baissière du moment.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.