Wall Street : les dernières menaces de Trump sans grand effet

30/07/2018 | 15:13

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, peu sensible aux dernières déclarations de Donald Trump sur le relèvement du plafond de la dette de l'Etat américain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,1% en moyenne, laissant entrevoir une ouverture plutôt favorable.



Le président américain a de nouveau menacé les parlementaires d'une mise au chômage technique des administrations publiques ('shut-down') au cas où le Congrès ne parvenait pas à trouver un accord sur le financement de son projet de mur à la frontière mexicaine.



L'exercice fiscal se terminant fin septembre, Washington pourrait rapidement se trouver en situation de défaut si le blocage actuel tendait à se prolonger.



Malgré tout, Wall Street - désormais habituée aux coups d'éclat du président américain - ne semble plus vouloir se laisser déstabilisée par les provocations répétées du locataire de la Maison Blanche.



De même, les investisseurs ne paraissent pas croire beaucoup plus à l'efficacité de ses récentes invectives destinées à la Réserve fédérale, qui doit justement réunir demain et mercredi son comité de politique monétaire.



'Il est difficile de croire en une remise en cause de l'indépendance de l'institution, qui devrait poursuivre comme prévu son cycle de redressement des taux, avec un prochain relèvement intervenant en septembre', note un trader.



En attendant, le Dow Jones devrait être porté ce lundi par Caterpillar, qui a encore relevé sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2018 et lancé un nouveau programme de rachat d'actions pour jusqu'à dix milliards de dollars.



