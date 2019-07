Wall Street : les derniers résultats déçoivent

24/07/2019 | 15:17

Après son redressement de la veille, Wall Street devrait retomber à l'ouverture mercredi, dans le sillage de la publication de résultats décevants de grands noms de la cote, dont Boeing et Caterpillar.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent autour de 0,4%, annonçant un début de séance en baisse.



La tendance est plombée par plusieurs résultats trimestriels qui ont déçu, notamment pour ce qui concerne le fabricant d'engins de chantier Caterpillar.



Le géant des équipements miniers a dévoilé ce matin un BPA ajusté à 2,83 dollars au titre du deuxième trimestre, une performance en-dessous des attentes, puisque les analystes anticipaient en moyenne 3,1 dollars.



Les investisseurs ont également accueilli négativement les comptes de Boeing, qui a fait part de lourdes pertes trimestrielles en raison des conséquences financières du dossier 737 MAX.



AT&T s'est, lui, contenté de publier des résultats trimestriels tout juste en ligne avec les attentes, malgré l'acquisition de Time Warner.



Wall Street réagira en début de séance à deux indicateurs, à savoir les ventes de logements neufs et les stocks de pétrole.



Hier, les marchés américains avaient retrouvé un certain allant en seconde partie de séance, le S&P 500 ayant triplé ses gains de la matinée pour en terminer au plus haut du jour (+0,7%), soit sa troisième meilleure clôture de tous les temps.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.