Wall Street : les derniers résultats favorisent le rebond

La Bourse de New York devrait rebondir à l'ouverture mardi matin après ses lourdes pertes de la veille, rassurée notamment par les solides résultats publiés par deux composantes de l'indice Dow Jones.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



Procter & Gamble, en hausse de 1,5% en préouverture, et Travelers, qui progresse de 2,5% en cotations avant-Bourse, semblent en particulier soutenir la tendance après la publication de résultats meilleurs que prévu.



Netflix est également attendu en hausse de 0,5% en attendant la parution, plus tard dans la soirée, de ses comptes de troisième trimestre.



Hier, Wall Street avait accéléré ses pertes de manière spectaculaire dans l'après-midi, alors que les espoirs d'adoption d'un nouveau plan de relance semblaient s'éloigner.



Pour mémoire, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a donné 48 heures aux Républicains pour approuver un plan de relance budgétaire avant le scrutin du 3 novembre.



A quelques heures de l'arrivée à échéance de l'ultimatum, les investisseurs se disent que les négociations de dernière minute pourraient peut-être porter leurs fruits.



'L'espoir de l'adoption d'un plan de relance pouvant s'élever jusqu'à 2000 milliards de dollars avant la prise de fonction d'une nouvelle administration en janvier pourrait aiguiser l'appétit pour le risque à court terme', estime César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.



Côté statistiques, les mises en chantier de logement n'ont augmenté que de 1,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.415.000 en rythme annualisé, là où le consensus visait 1.451.000.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est lui accru de 5,2% à 1.553.000, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 1.525.000.



