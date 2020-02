Wall Street : les gains ont rapidement doublé

26/02/2020 | 16:48

Les marchés américains ont ouvert en hausse mercredi matin après quatre séances de forte baisse, la perspective d'une prochaine intervention de la Fed prenant le dessus sur les inquiétudes liées au coronavirus.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones s'octroie une progression de 1,4% à 27,469,4 points, tandis que l'indice composite du Nasdaq s'apprécie lui de 1,8% à 9128,2 points, soit près de deux fois plus que les scores qui étaient affichés à l'ouverture.



'Les places boursières avaient fortement reculé depuis le début de la semaine, sur fond de craintes de voir l'épidémie de coronavirus se transformer en pandémie mondiale, avec un impact économique qui dépasserait les simples frontières de la Chine', rappelle Wells Fargo Advisors.



'Sur les deux séances de lundi et mardi, le S&P 500 avait ainsi abandonné 6,3%, ce qui correspond à son pire repli depuis août 2015', fait valoir le gestionnaire d'actifs.



Certains stratèges estiment toutefois que le regain de volatilité qui règne sur les places financières pourrait conduire les banques centrales, dont la Réserve fédérale, à intervenir prochainement.



'La Maison Blanche, avec le style musclé qu'on lui connaît, frappe déjà à la porte de la Fed et il est probable que l'institution adopte un nouveau cycle d'assouplissement de milieu de cycle dans les semaines qui viennent', prédit Sébastien Galy, le stratège économique de Nordea Asset Management.



Au chapitre économique, le Département du Commerce a fait état ce matin de 764.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux Etats-Unis au titre du mois de janvier, un chiffre en hausse de 7,9% par rapport au mois précédent.



Le consensus anticipait, pour sa part, une hausse moins marquée, de l'ordre de 3,5%.



Côté valeurs, la chaîne de magasins de bricolage Lowe's s'adjuge 1,4% suite à la publication au titre de son quatrième trimestre comptable d'un bénéfice net de 509 millions de dollars, soit 66 cents par action, une performance légèrement meilleure que prévu.



A contre-tendance, Disney cède plus de 1% après l'annonce du départ de son emblématique directeur général, Bob Iger, qui restera président du conseil d'administration, et son remplacement par le patron de la division de parcs à thème du groupe.



