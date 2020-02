Wall Street : les gains se réduisent, la pression demeure

25/02/2020 | 16:59

La Bourse de New York peine à maintenir ses gains initiaux mardi matin au lendemain d'une séance de lourd repli entretenue par les inquiétudes autour de la propagation du coronavirus.



Une heure à peine après l'ouverture, le Dow Jones n'affiche plus qu'un gain de 0,1% à 27.985,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote également 0,1% à 9232,5 points.



'Après avoir effacé près de 1500 points en moins d'une semaine, le Dow Jones affiche quelques vélléités de rebond', constate un trader.



'Un premier signe encourageant résiderait quand même dans un retour au-dessus de la moyenne mobile des 50 heures, qui s'établit à 28.520 points', souligne-t-il.



'Si l'indice parvient à se maintenir au-dessus de ce niveau, alors on pourra espérer qu'un premier plancher commence à se former', ajoute le professionnel.



Si les inquiétudes ayant trait au rythme de contamination tendent à s'estomper - notamment grâce à des statistiques chinoises jugées rassurantes - l'indice de confiance du consommateur, publié une demi-heure après l'ouverture des marchés, n'a pas su rassurer les opérateurs.



L'indice calculé par le Conference Board ne s'est inscrit qu'en très légère hausse au mois de février, à 130,7 contre 130,4 en janvier, alors que les économistes l'anticipaient en hausse plus marquée vers 132, probablement en raison de l'apparition du coronavirus.



Après la vague de liquidation subie hier par le Nasdaq, les investisseurs ne semblent toujours pas tentés de revenir sur des titres comme Apple (-0,2%), Tesla (-2,8%) ou Amazon (-0,5%), pourtant largement délaissés ces derniers jours.



Les investisseurs préfèrent se positionner massivement sur les obligations d'Etat, actifs sécurisants par excellence, ce qui se traduit par un nouveau reflux du rendement du T-Bond à 10 ans, à environ 1,33%.



Home Depot échappe toutefois à la morosité ambiante et progresse de 1,3% après avoir dépassé les prévisions du consensus au quatrième trimestre, à la faveur de dépenses toujours 'solides' des consommateurs américains.



