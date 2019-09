Wall Street : les habillages de positions en soutien

19/09/2019 | 16:51

Attendue en baisse, la Bourse de New York s'est finalement orientée à la hausse jeudi matin, soutenue notamment par des opérations d'habillage de portefeuilles de fin de trimestre de la part des gérants.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance ainsi de 0,3% à 27.236,4 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,6% à 8225,8 points.



Le début de séance a été animé par une série de statistiques économiques mitigées, dont un indicateur avancé du Conference Board resté parfaitement stable au mois d'août.



L'indice s'affiche ainsi à 112,2 le mois dernier, soit le même niveau qu'en juillet (il avait alors augmenté de +0,4%).



Parallèlement, la National Association of Realtors a fait état de 5,5 millions de ventes de logements anciens en août, un chiffre en hausse de 1,3% par rapport à juillet.



Un peu plus tôt, l'indice de la Fed de Philadelphie était ressorti en baisse de plus de quatre points, à 12 points sur le mois de septembre, tandis que les inscriptions aux allocations chômage sont remontées à 208.000, contre 206.000 la semaine précédente.



Mais ce début de journée est surtout caractérisé par une accélération des habillages de portefeuille de fin de trimestre, à la veille d'une séance des 'quatre sorcières' qui verra expirer plusieurs contrats d'options et de futures sur indices et actions.



Les opérations d'habillages de bilan - lorsque les gestionnaires de fonds achètent les actions ayant le mieux performé pendant le trimestre - devraient encore s'accentuer d'ici à demain.



Après un milieu d'été chaotique, les indices américains sont en effet repartis de plus belle à la hausse et le 3ème trimestre boursier s'avère finalement positif, même si leur avancée est sans commune mesure avec celle des premier et second trimestres.



