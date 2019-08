Wall Street : les hostilités sont ouvertes

05/08/2019 | 17:36

Wall Street poursuit sa correction lundi dans les premiers échanges après l'annonce de la riposte chinoise aux dernières sanctions douanières américaines, une décision qui fait redouter une longue guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones plonge de 1,9% et repasse sous le seuil des 26.000 points, à 25,971 points, tandis que le Nasdaq Composite dévisse de 2,6% à 7796,1 points.



L'indice technologique semble désormais bien parti pour aligner sa plus longue série baissière depuis l'automne 2016 (-7% en six séances).



Après les provocations de Donald Trump la semaine dernière, Pékin ne tente plus d'éviter une escalade des tensions commerciales et a annoncé ce week-end son intention de suspendre les importations de produits agricoles américains.



'L'aggravation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine relancent les craintes d'un possible ralentissement de la croissance mondiale', explique-t-on chez Wells Fargo.



Avant de retomber lundi, les marchés d'actions américains avaient déjà bouclé vendredi leur pire semaine boursière de l'année 2019.



Autre motif de prudence, la croissance de l'activité dans le secteur des services a ralenti plus que prévu en juillet pour revenir à son plus bas niveau en trois ans, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM non-manufacturier a ainsi chuté de 1,4 point à 53,7 le mois dernier, contre 55,1 en juin, alors que les économistes l'attendaient quasi-stable autour de 55.



Signe du stress ambiant, le VIX - plus connu sous le nom d'indice de la peur - remonte en flèche de 23% à près de 21,7 points, tandis que les rendements obligataires reculent encore, avec un bon du Trésor américain à dix ans qui cède 4,5% à 1,77%.



