Wall Street : les incertitudes demeurent nombreuses

21/02/2020 | 15:19

Wall Street devrait ouvrir en léger recul vendredi matin, les investisseurs hésitant à porter les indices vers de nouveaux records alors que l'environnement de marché demeure particulièrement incertain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent autour de 0,4%, annonçant une ouverture en territoire négatif.



Les marchés d'actions américains avaient déjà consolidé jeudi, un reflux d'autant plus inattendu que les indicateurs économiques publiés hier avaient quasiment tous constitué de bonnes surprises.



Certains opérateurs ont, semble-t-il, mal perçu des déclarations de Richard Clarida, le vice-président du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, pour lequel 'les marchés surestiment la probabilité que la Fed baisse ses taux cette année'.



Les investisseurs semblent surtout redouter qu'une correction se mette en oeuvre suite aux gains accumulés depuis le début de l'année, progression qui traduit d'après une poignée de stratèges une 'certaine complaisance' tant les incertitudes demeurent nombreuses.



En dépit du ralentissement apparent du nouveau coronavirus, les derniers jours ont été marqués par le retour d'une certaine aversion au risque, perceptible par l'attrait non démenti qu'exercent les actifs refuges.



Les entrées de fonds ont d'ailleurs ralenti lors de la semaine écoulée sur les marchés d'actions.



'Lors de la semaine allant du 13 au 19 février, les obligations sont restées le choix numéro un des investisseurs en termes d'actifs, avec des flux entrants de 18,1 milliards de dollars, sous l'effet des injections vers les obligations souveraines et la dette d'entreprise', souligne aujourd'hui Jefferies.



Cette dernière séance de la semaine pourrait toutefois s'avérer plus volatile en raison de la conjonction dite 'des trois sorcières', un événement marqué par l'échéance de toute une série de contrats à terme et d'options sur indices et actions.



La journée s'annonce en revanche peu chargée en indicateurs macroéconomiques, la publication des ventes de logements anciens, en début de matinée, devant constituer le principal rendez-vous du jour.



