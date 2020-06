Wall Street : les incertitudes restent élevées

15/06/2020 | 15:19

La Bourse de New York devrait ouvrir en net repli lundi matin, la crainte d'une nouvelle vague d'infections au coronavirus faisant redouter un coup d'arrêt à la reprise économique en cours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 1,2% et 2,2%



Wall Street avait déjà connu une séance très irrégulière vendredi, alternant tentative de rebond et vagues de dégagements.



Les investisseurs continuent à afficher une certaine nervosité après le trou d'air de jeudi, qui avait été marqué par un nouvel emballement de l'indice VIX, souvent surnommé indice de la peur.



'Les incertitudes restent élevées, tout particulièrement en ce qui concerne le risque d'une seconde vague d'infections aux Etats-Unis ou ailleurs, qui nécessiterait la mise en place de nouvelles mesures de restriction', estime Barclays.



Une menace validée par les équipes du broker américain Jefferies.



'Nous nous sommes penchés sur un certain nombre d'épidémies passées et sommes arrivés à la conclusion, sans toutefois en être certains, que de nombreuses vagues d'infections semblent très plausibles sur la base des données recueillies dans le passé', affirme le courtier.



'Parallèlement, des chiffres encourageants laissent penser que le virus est en train de devenir moins meurtrier', ajoute Jefferies.



'Au niveau mondial, le nombre des cas quotidiens continue d'atteindre de nouveaux plus hauts, mais le pic du nombre quotidien de décès remonte, lui, toujours à la mi-avril', souligne le broker.



Les indicateurs économiques du jour sont plutôt encourageants.



Seul indicateur attendu ce lundi, l'indice d'activité 'Empire State' de la Réserve fédérale de New York, s'est établi à -0,2 en juin, après -48,5 annoncé en mai. Le consensus l'anticipait pour sa part à -27,5.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.