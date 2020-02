Wall Street : les incertitudes reviennent

13/02/2020 | 15:23

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin, sur fond d'incertitudes tenaces concernant l'impact du nouveau coronavirus.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais abandonnent entre 0,5% et 0,7%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Les marchés boursiers restent toujours très sensibles à la moindre annonce relative à la vitesse de propagation du coronavirus.



Après une modification des critères diagnostiques, la province du Hubei, l'épicentre de l'épidémie, a signalé hier plus de 14.000 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 242 nouveaux décès en une journée, soit le bilan journalier le plus lourd depuis l'apparition de la maladie.



Des chiffres qui ne vont pas vraiment dans le sens d'un ralentissement de la pandémie, sur lequel pariaient les investisseurs depuis le début de la semaine.



'Pour l'instant, les conséquences à venir semblent limitées au niveau mondial, mais nous restons attentifs aux signes éventuels d'aggravation', indiquent les équipes de BlackRock.



Depuis le début de la flambée épidémique, les actions américaines avaient eu tendance à surperformer le reste des places mondiales, rappelle le gestionnaire d'actifs, une situation qui pourrait bien perdurer lors des semaines et mois qui viennent.



'Les actions américaines pourraient potentiellement surperformer si les inquiétudes planant sur la croissance à la suite de l'épidémie de coronavirus ne cessent d'augmenter, grâce à leur biais qualitatif et à la résilience qui leur est attribuée', assure le groupe new-yorkais.



Au chapitre économique, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% en janvier par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, alors que les économistes prévoyaient une hausse de 0,2% en moyenne.



Sur le front de l'emploi, le Département américain du Travail a dénombré 205.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en hausse de 2.000 par rapport à la semaine précédente.



