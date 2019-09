Wall Street : les incertitudes s'accumulent avec le pétrole

16/09/2019 | 15:30

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin dans la crainte que la vive flambée des cours du pétrole ne pénalise la croissance américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,4% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les prix du pétrole ont signé lundi leur plus forte progression depuis 1991 suite aux attaques de drones qui ont frappé pendant le week-end des installations pétrolières saoudiennes.



Les cours du brut restent toujours orientés en nette hausse: le brut léger américain (WTI) grimpe actuellement de plus de 10% à 60,5 dollars le baril.



Les analystes redoutent que les attaques décrites comme 'terroristes' survenues samedi sur la site d'Abqaiq puissent peser sur l'offre de pétrole.



'Dans le scénario du pire, qui aboutirait à la fermeture du détroit d'Ormuz au transport pétrolier, les prix pourraient grimper jusqu'à 100 dollars le baril, même si cela semble peu probable du fait de la forte dépendance au pétrole d'alliés iraniens tels que la Chine', souligne-t-on chez Jefferies.



Le marché devrait de toute façon rester prudent en amont des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed entamera ses débats demain, mais ne présentera ses conclusions que mercredi soir.



Si une nouvelle baisse de taux est largement anticipée par le marché, les investisseurs auront à coeur d'en savoir plus sur la feuille de route que compte adopter l'institution dans les prochains mois.



'C'est sûr, un débat va faire rage concernant la nécessité de futures baisses de taux', prévient un trader. 'On peut toutefois compter sur la Fed pour faire en sorte que la croissance reste entière', ajoute-t-il.



D'un point de vue technique, la tendance haussière demeurera, elle, intacte tant que le Dow Jones ne sera pas parvenu à rallier ses précédents sommets historiques, assurent les chartistes.



'Il faudrait vraiment qu'on revienne sous le seuil des 26.800 points pour qu'un retournement de tendance se fasse sentir', indique IG.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.