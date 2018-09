Wall Street : les indicateurs compensent le dossier italien

28/09/2018 | 16:44

Wall Street a ouvert en baisse vendredi matin, à l'instar des autres places européennes, en réaction à l'évolution négative du dossier italien et à ses possibles répercussions sur l'équilibre du Vieux Continent.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones tente de revenir autour de l'équilibre, à 26.444,4 points, mais le Nasdaq Composite perd encore 0,1% à 8031,8 points.



Le dérapage budgétaire de l'Italie, longtemps relégué au rang de lointaine préoccupation des investisseurs, a stoppé net le mouvement ascendant des indices européens ce vendredi.



Rome a dévoilé jeudi un programme prévoyant un déficit budgétaire représentant 2,4% du PIB pour 2019, 2020 et 2021, un chiffre bien au-delà des limites fixées à Maastricht par la Commission européenne.



'Cela promet un affrontement direct avec Bruxelles', prophétise un intervenant.



Quelques solides indicateurs économiques empêchent le repli de Wall Street d'être bien plus prononcé.



Bonne nouvelle, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 100,1 points au mois de septembre, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 100,5 points.



Autre élément encourageant pour la conjoncture, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% au mois d'août, soit au même rythme que la progression de leurs revenus (+0,3%).



Du côté des valeurs, Tesla décroche de 12% suite à la décision de la Securities & Exchange Commission (SEC), le gendarme financier américain, d'attaquer en justice le dirigeant du groupe, Elon Musk, pour ses tweets qualifiés de 'mensongers et trompeurs' sur un éventuel projet de retrait de la Bourse.



BlackBerry prend la direction opposée et gagne près de 13% après la parution de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, confirmant le virage réussi du groupe canadien dans les technologies les plus innovantes comme l'automobile connectée ou l'Internet des objets.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.