Wall Street : les indices US résistent mieux que prévu

02/08/2018 | 17:05

La Bourse de New York hésite jeudi, freinée par la progression du dollar, sur fond de regain d'inquiétudes concernant les questions commerciales après des déclarations de Donald Trump.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,4% à 25.238,7 points, alors que le Nasdaq Composite est d'ores et déjà repassé dans le vert (+0,2% à 7726,1 points) grâce à la vigueur de Tesla.



Les trois grands indices avaient tous démarré dans le rouge après que Donald Trump a confirmé qu'il avait bien l'intention d'imposer des droits de douane à 25%, contre 10% actuellement, sur quelque 200 milliards de produits chinois importés.



Plus forte baisse sectorielle, l'énergie abandonne 1,3%, suivie de près par les valeurs industrielles, qui abandonnent en moyenne 1,2% dans ce climat de guerre commerciale larvée entre Washington et Pékin.



Les chiffres du jour s'avèrent par ailleurs mitigés: le Département américain du Travail a dénombré 218.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 28 juillet, un chiffre en hausse de 1.000 alors que le consensus tablait sur 220.000 inscriptions.



Les commandes à l'industrie ressortent pour leur part en hausse de 0,7% en juin (après +0,4% en mai), ce qui constitue une déception puisque le consensus tablait sur une progression de 1,7%.



S'agissant des valeurs, Yum! Brands décroche de 2,5% après avoir fait état de chiffres trimestriels mettant en lumière une certaine faiblesse des ventes chez Pizza Hut.



DowDuPont lâche 1% malgré des performances supérieures au consensus sur le trimestre écoulé.



Véritable vedette de ce début de journée, Tesla grimpe de plus de 10% et dynamise le Nasdaq après Apple la veille, sur fond de résultats trimestriels laissant espérer de prochains bénéfices et faisant apparaître des progrès à la fois au niveau de la demande et de la compétitivité du constructeur de voitures électriques.



