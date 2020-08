Wall Street : les indices à proximité de leurs plus hauts

17/08/2020 | 16:59

La Bourse de New York a ouvert sur une note indécise lundi matin, les indices se contentant de se maintenir à proximité de leurs records historiques en l'absence de catalyseurs haussiers.



Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,2% à 27.866 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 11.098,9 points.



Portée par de bons chiffres économiques, Wall Street a connu un net mouvement de hausse depuis le début du mois d'août, une dynamique qui a surtout profité aux valeurs industrielles, financières et énergétiques, au détriment du secteur de la technologie.



Les analystes de Goldman Sachs font remarquer que les regards des investisseurs se tournent désormais vers l'exercice 2021, pour lequel ils attendent un rebond de l'activité de plus de 6%.



Le bureau d'études relève en conséquence son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500 à 3600 points, ce qui correspond à une hausse annuelle de 7%, contre un précédent objectif établi à 3000 points.



Publié ce matin, l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York a chuté pour s'établir à seulement +3,7 en août, après +17,2 en juillet, alors que le consensus anticipait pour sa part un indice en léger repli vers +15.



Pour mémoire, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.



