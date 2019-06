Wall Street : les indices consolident après le PMI

21/06/2019 | 17:10

Au lendemain d'une séance faste, aidée par l'espoir d'une politique monétaire plus accommodante, les indices à Wall Street consolident. Le Dow Jones est stable et le Nasdaq perd 0,1%.



'La perspective de taux d'intérêt plus bas aux Etats-Unis constitue un catalyseur positif, mais les investisseurs ont besoin d'évaluer si ceci vient sur fond d'une décélération significative de la performance intérieure', note ADS Securities.



'Nous pensons que c'est le cas ce matin, les participants au marché partagent nos craintes', poursuit-il, considérant toutefois que le sentiment offensif prévaudra à court terme.



Peu après la cloche, l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis ressort à 50,6 en estimation flash pour le mois de juin, à comparer à 50,9 pour mai, traduisant ainsi un ralentissement de la croissance du secteur privé américain, à son plus faible rythme depuis 40 mois.



Pour mémoire, c'est la barre de 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité dans un secteur : plus l'indice PMI est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé.



La National Association of Realtors des États-Unis a fait état de 5,34 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en hausse de +2,5% par rapport à avril. Le consensus anticipait au contraire une hausse de +1,2%, à 5,29 millions.



Côté valeurs, l'éditeur de logiciels Red Hat (en voie d'acquisition par IBM) a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en hausse de 40% à un dollar pour son premier trimestre, là où le consensus attendait 14 cents de moins.



UnitedHealth aurait conclu un accord avec New Mountain Capital pour lui racheter Equian, groupe de solutions de paiement dans la santé, moyennant environ 3,2 milliards de dollars, d'après des sources de presse.



Le conseil d'administration de Medtronic a relevé de 8% son dividende trimestriel, à 54 cents par action, soit un rythme annuel de 2,16 dollars et un taux de distribution de 41% du BPA ajusté du dernier exercice.



L'analyste Jefferies confirme ce vendredi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Tesla, estimant que les inquiétudes entourant la demande sont 'exagérées' et que l'efficacité industrielle s'améliore.



