Wall Street : les indices continuent de grimper

La Bourse de New York devrait continuer de monter vendredi à l'ouverture en dépit de chiffres de l'emploi moins bons que prévu aux Etats-Unis au mois de novembre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,4%, laissant entrevoir un début de séance plutôt favorable.



L'économie américaine n'a créé que 254.000 postes non-agricoles le mois dernier selon le rapport mensuel du Département du Travail, c'est-à-dire la moitié de ce qui était prévu par les économistes.



Dans son communiqué de presse, l'administration américaine note la vitalité de l'emploi dans certains secteurs comme les transports, la logistique, les services aux entreprises et la santé, mais fait aussi remarquer que la dynamique des créations de postes s'est indéniablement ralentie ces derniers mois.



Le marché préfère toutefois ignorer ces chiffres décevants pour se concentrer sur le repli du taux de chômage, qui a reflué de 6,9% en octobre à 6,7% le mois dernier, en attendant le mois prochain pour savoir si la tendance au ralentissement des créations d'emplois est réellement confirmée.



'Cela accroît la pression sur les responsables de la politique budgétaire et sur la Fed pour intensifier la relance', estiment quoiqu'il en soit les équipes de Commerzbank.



Sur le marché des changes, le billet vert confirme son accès de faiblesse en revenant coter autour de 1,2150 face à l'euro.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se tend légèrement autour de 0,95%, témoignant d'une recherche de la sécurité.



Wall Street avait déjà signé une fin de séance décevante jeudi soir, les investisseurs s'inquiétant des problèmes de production rencontrés par Pfizer sur certains composants à l'origine de son vaccin anti-Covid.



Conséquence, les marchés d'actions américains n'avaient pas réussi à inscrire de nouveaux records en clôture, comme le début de séance pouvait le laisser présager.



'L'analyse va commencer à donner des signaux d'achat à la baisse', met en garde le trader d'une banque européenne.



