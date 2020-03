Wall Street : les indices déjouent tous les pronostics

26/03/2020 | 16:47

Attendue en repli, la Bourse de New York a ouvert dans le vert jeudi matin malgré les chiffres désastreux des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont été dévoilés une heure avant la cloche.



En toute fin de matinée, le Dow Jones grimpe de 4,6% à 22.187,2 points tandis que le Nasdaq Composite progresse lui de 3,5% à 7646,7 points.



La progression de Wall Street constitue une heureuse surprise au vu du bond de plus de trois millions des inscrits au chômage annoncé par le Département du Travail au titre de la semaine écoulée.



Alors que le consensus les attendait autour de 1,5 million, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont bondi à 3,28 millions lors de la semaine du 21 mars, contre seulement 281.000 la semaine précédente.



Wall Street a pourtant ouvert en forte hausse après la publication de ces statistiques, qui mettent sans doute la pression sur la Réserve fédérale et l'administration Trump pour la mise en place de nouvelles mesures de soutien à l'économie.



'Les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont jamais été aussi élevées, même pendant la grande récession de 2008', rappelle Philippe Waechter, le chef économiste d'Ostrum.



'La dépression est là', avertit l'analyste.



Après ces chiffres calamiteux, les obligations souveraines américaines - considérées comme des valeurs refuges - voient leurs rendements s'enfoncer encore un peu plus en territoire négatif.



Le dollar rétrocède lui un peu de terrain face à l'euro, autour de 1,1010.



Les analystes expliquent que des éléments techniques et des achats de couverture peuvent aussi être à l'origine de la progression du jour.



'La baisse des marchés de ces dernières semaines a été tellement forte et brutale qu'une reprise technique semble tout à fait compréhensible', estime Guillaume Garabedian, le responsable des produits structurés chez Meeschaert Gestion Privée.



'Sur un horizon de moyen et long terme, nous restons convaincus que la faiblesse actuelle des cours constitue une opportunité rare de prendre des positions', ajoute le professionnel.



D'autres gérants expliquent que les investisseurs qui avaient été forcés de vendre au cours des dernières semaines doivent désormais racheter des actions afin de rétablir leurs objectifs d'allocation et maintenir des portefeuilles équilibrés.



